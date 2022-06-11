Yüksek ateş

Potada gözler Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko arasındaki final serisine çevrildi. Saha avantajını elinde bulunduran ve evindeki ilk 2 maçı kazanan sarı-lacivertliler kupanın bir kulbundan tuttu. 3 galibiyete ulaşanın şampiyonluğu kazanacağı serinin 3. maçı bugün 19.00'da Anadolu Efes'in ev sahipliğinde Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak. Kanarya bugünkü mücadeleyi de kazanırsa rakibini 'süpürecek' ve 3-0 ile mutlu sona ulaşacak. Anadolu Efes sahasında kazanarak seriye tutunmak istiyor. Efes galibiyeti halinde seri 4. maça taşınacak. Gerek kalması halinde bu maç 13 Haziran Pazartesi günü yine lacivert-beyazlıların sahasında oynanacak. Seri 2-2'ye gelirse son karşılaşma Kanarya'nın evinde olacak. Ancak Fenerbahçe Beko'nun hedefi galip gelerek seriyi erkenden tamamlayarak sezonu şampiyon bitirmek.