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Fenerbahçe Beko - Darüşşafaka maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | ING Basketbol Süper Ligi

ING Basketbol Süper Ligi play-off yarı final maçında Fenerbahçe Beko, Darüşşafaka'yı konuk edecek. Maçın yayın saati ve kanalı merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe Beko-Darüşşafaka maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mayıs 2022 Perşembe 15:30
Fenerbahçe Beko - Darüşşafaka maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | ING Basketbol Süper Ligi

ING Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Beko ile Darüşşafaka arasındaki play-off yarı final serisinin ikinci maçı yapılacak. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak müsabaka öncesinde detaylar merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe Beko-Darüşşafaka maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FENERBAHÇE BEKO-DARÜŞŞAFAKA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Toplamda üç galibiyet alan takımın finale yükseleceği eşleşmede ilk maçı 94-69 kazanan Fenerbahçe Beko, seride 1-0 önde bulunuyor. Fenerbahçe Beko-Darüşşafaka maçı 26 Mayıs Perşembe günü saat 20:30'da oynanacak müsabaka, TRT Spor'da canlı yayınlanacak. Serinin üçüncü maçı 28 Mayıs Cumartesi günü Ayhan Şahenk Spor Salonu'nda oynanacak.

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