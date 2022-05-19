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TBF Başkanı Gözgeç'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a final daveti!

TBF Başkanı Eyüp Özgenç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanDünya Kadınlar Boks Şampiyonası'na davet etti. Özgenç, "Yarın 4 finalimiz daha var. Bu mutlu günümüzü birlikte yaşamak için Cumhurbaşkanımızı sizin aracılığınızla davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mayıs 2022 Perşembe 20:45
TBF Başkanı Gözgeç'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a final daveti!

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğanİstanbul'da yarın 4 milli boksörün altın madalya maçına çıkacağı Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'na davet etti.

Gözgeç, Uluslararası Boks Birliği (IBA) tarafından Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonada milli boksör Ayşe Çağırır'ın 48 kiloda altın madalya kazanmasının ardından AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Başakşehir Gençlik ve Spor Tesisleri'nde düzenlenen şampiyonada Türkiye'nin ilk altın madalyasını kazandığı için mutlu olduğunu aktaran Gözgeç, "Çok emek verdik. Bu işe yıllarımızı verdik ve meyvelerini şimdi topluyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Sayın Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na çok teşekkür ediyorum. Yarın 4 finalimiz daha var. Bu mutlu günümüzü birlikte yaşamak için Cumhurbaşkanımızı sizin aracılığınızla davet ediyorum." diye konuştu.

Milli takımın büyük bir emek verdiğini anlatan Eyüp Gözgeç, "Kızlarımız çok çalıştı. Burada 10 yılın emeği var. Onları tebrik ediyorum. Daha bu başlangıç. Hedefimiz 2024 Paris Olimpiyatları. Bütün hazırlığımızı oraya yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Şampiyonayı 7 madalyayla tamamlayacaklarını vurgulayan Eyüp Gözgeç, "Bu şampiyonada 7 madalya aldık. Bunun ikisi bronz oldu. Bugün 1 altın madalya kazandık. Yarın da 4 final maçına çıkacağız. İnşallah onlar da altın olacak. Elenen sporcularımız da iyi maçlar yaptı. Genç bir takımız. Üç kızımız gençlerden yeni çıktı. Onlar da zamanla çok iyi olacaklar. Takım halinde 2024 Paris'e 7 sıklette de gideceğiz ve hepsinde iddialı olacağız." şeklinde görüş belirtti.



Kaynak: AA

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