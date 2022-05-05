Miami Heat - Philadelphia 76ers: 119 - 103 (MAÇ SONUCU) Miami Heat seride durumu 2-0'a getirdi!

Karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak seride önemli bir avantaj elde eden Miami Heat'te Bam Adebayo 23 sayı – 9 ribaundla takımın en skoreri oldu. Jimmy Butler 22 sayı – 6 ribaund – 12 asist – 2 top çalma, Victor Oladipo 19 sayı – 6 ribaund, Tyler Herro 18 sayı – 7 ribaundla galibiyette önemli bir rol oynadı.

Philadelphia Sixers'ta ise Tyrese Maxey'nin 34 sayı – 2 top çalmalık performans sergilese de takımını yenilgiden kurtaramadı. Tobias Harris 21 sayı – 4 ribaund – 4 asist – 4 top çalma, James Harden 20 sayı – 4 ribaund – 9 asist, Deandre Jordan ise 6 sayı – 5 ribaundla mücadele etti.

Temsilcimiz Furkan Korkmaz ise 13 dakika boyunca mücadele ettiği karşılaşmada 8 sayı – 6 ribaundla oynadı.

Çeyrek Skorları:

1. Çeyrek: 31-24

2. Çeyrek: 29-28

3. Çeyrek: 31-28

4. Çeyrek: 28-23