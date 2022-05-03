MoraBanc Andorra - Frutti Extra Bursaspor: 68-85 (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Bursaspor EuroCup'ta finale yükseldi!

ULEB Avrupa Kupası'nın yarı finalinde Frutti Extra Bursaspor, deplasmanda MoraBanc Andorra'yı 17 sayı farkla 85-68 yenerek adını finale yazdırdı.
Frutti Extra Bursaspor, Valencia Basket ile Virtus Segafredo Bologna eşleşmesinin kazananıyla 11 Mayıs'ta finalde karşılaşacak.
Salon: Poliesportiu D'andorra
Hakemler: Ilija Belosevic (Sırbistan), Milan Nedovic (Slovenya), Eduard Udyanskyy (Büyük Britanya)
MoraBanc Andorra: Pauli 16, Llovet 3, Hannah 9, Crawford 11, Arteaga 4, Mcintyre 8, Olumuyiwa 4, Nakic, Diagne 2, Jelinek 11, Colom
Frutti Extra Bursaspor: Needham 13, Onuralp Bitim 18, Andrews 20, Hayes 11, Dudzinski 12, Holland 8, Metin Türen 3, Ömer Utku Al
1. Periyot: 20-22
Devre: 34-38
3. Periyot: 56-63