FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Dörtlü Finali İstanbul'da düzenlenecek!

Ülkemizden Fenerbahçe Safiport'un yer aldığı FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nin ev sahibi İstanbul oldu. 8-10 Nisan tarihleri arasında oynanacak karşılaşmalar Fenerbahçe Safiport'un ev sahipliğinde Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak.

Dörtlü Final'de Fenerbahçe Safiport'un yanı sıra İspanya'dan Perfumerias Avenida, Macaristan temsilcisi Sopron Basket ve Çekya'dan ZVVZ USK Prag yer alıyor. Avenida ve Fenerbahçe Safiport üst üste ikinci kez, Sopron ise üst üste dördüncü kez Dörtlü Final'de yer alacak.

F.BAHÇE YARI FİNALDE USK PRAG'LA KARŞILAŞACAK

Cuma günkü yarı finallerde ev sahibi Fenerbahçe Safiport, Çekya temsilcisi USK Prag ile final bileti için karşı karşıya gelecek. Diğer yarı final mücadelesinde ise Avenida, Sopron ile karşılaşacak. Final ve üçüncülük maçı ise pazar günü oynanacak.