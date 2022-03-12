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A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın ilk kaptanı Sevim Sayın Bilgin vefat etti

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın ilk kaptanı olarak tarihe geçen Sevim Sayın Bilgin, 83 yaşında hayatını kaybetti.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mart 2022 Cumartesi 13:38
A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın ilk kaptanı Sevim Sayın Bilgin vefat etti

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "Sevim Sayın Bilgin'in vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. TBF olarak merhumeye Allah'tan rahmet, kıymetli ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileriz." denildi.

1939 doğumlu olan Sevim Sayın Bilgin'in Almanya ve Avusturya ile oynanan ikili temas müsabakalarında A Kadın Milli Takımı'nın ilk kaptanlığını yaptığı kaydedildi. Gazi Eğitim ve ODTÜ kadrolarında da yer alan Bilgin'in ayrıca 1961 yılında Sofya'da düzenlenen Üniversite Oyunları'nda milli takımın formasını giydiği aktarıldı.

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