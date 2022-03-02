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CSKA Moskova'da bir ayrılık daha! Daniel Hackett...

Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi sonrasında THY EuroLeague'e de katılımı askıya alınan CSKA Moskova'da oyuncular takımdan ayrılıyor. Son olarak Daniel Hackett'da kulüpten ayrıldığını açıkladı. Hackett bu süreçte takımdan ayrılan 6. oyuncu oldu.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mart 2022 Çarşamba 16:58
CSKA Moskova'da bir ayrılık daha! Daniel Hackett...

Rusya'nın CSKA Moskova Erkek Basketbol Takımı, ülkesinin Ukrayna'ya askeri müdahalesi sonrası 6 oyuncusunun kulüpten ayrıldığını açıkladı.

Son olarak İtalyan Daniel Hackett da, Gürcü Tornike Shengelia, Danimarkalı Iffe Lundberg, Litvanyalı Marius Grigonis, Alman Johannes Voigtmann ve Rus Joel Bolomboy gibi CSKA Moskova'dan ayrılma kararı aldı.

Rus kulübünden yapılan açıklamada, "Bu hareket sözleşme şartlarına aykırı olsa da kulüp, sporcuların kararını anlayışla karşılıyor. Oyuncu anlaşmalarının durumu, Avrupa'daki siyasi ve sportif ortam normale döndüğünde çözülecek." ifadeleri kullanıldı.

Rus takımlarının THY Avrupa Ligi'ne katılımı askıya alındı. THY Avrupa Ligi'nde CSKA Moskova, bu sezon 14 galibiyet ve 10 mağlubiyetle puan tablosunun 6. basamağında bulunuyordu.

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