SPOR HABERİ - Kadınlar Basketbolu'nda derbi heyecanı! Galatasaray ve Fenerbahçe Safiport...

Fenerbahçe Safiport, önceki sezon Herbalife Nutrition Basketbol Süper Ligi play off final serisinde Galatasaray'ı 71-56 yenerek ligde 15. şampiyonluğunu elde ederken, bu sezonun 8. haftasında Fenerbahçe Safiport, Galatasaray karşısında kendi sahasında 45 sayı farkla galibiyete ulaşmıştı.
Herbalife Nutrition Basketbol Süper Ligi'nde ikinci sırada yer alan Fenerbahçe Safiport ile ligde 7. sırada yer alan Galatasaray arasında heyecanlı karşılaşma yaşanması bekleniyor. Basketbol izleyicilerinin merakla beklediği dev derbi 23 Şubat Çarşamba günü saat 19:00'da Tivibuspor'dan naklen yayınlanıyor.
Galatasaray ligde oynadığı 17 maçta 9 galibiyet ve 8 mağlubiyet yaşadı. Fenerbahçe Safiport ise çıktığı 16 karşılaşmanın 15'ini kazanırken, birini kaybetti.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan derbiyi Fenerbahçe Safiport, 74-56 kazandı.
Öte yandan ligin 17. haftasından ertelenen Bellona Kayseri Basketbol-Nesibe Aydın maçı da yarın oynanacak ve saat 17.00'de başlayacak.
GALATASARAY - FENERBAHÇE SAFİPORT MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Kadınlar Basketbol Ligi'nde karşı karşıya gelecek Galatasaray ve Fenerbahçe Safiport derbisi Türk Telekom'un dijital TV platformu Tivibu'dan şifresiz olarak ekranlara gelecek. Herbalife Nutrition Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Şehit Mustafa Özel Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma 23 Şubat Çarşamba günü saat 19:00'da Tivibu'dan naklen yayınlanacak.