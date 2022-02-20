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Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes maçı CANLI

Bitci Erkekler Türkiye Kupası'nda final heyecanı yaşanıyor. THY EuroLeague ekiplerinden Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes, TOFAŞ Spor Salonu'nda karşı karşıya geliyor. Mücadelenin canlı skor takibini haberimizden gerçekleştirebilirsiniz.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 20 Şubat 2022 Pazar 16:59 Güncelleme Tarihi: 20 Şubat 2022 Pazar 18:22
Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes maçı CANLI

Bitci Erkekler Türkiye Kupası'nda final heyecanı yaşanıyor. THY EuroLeague'de ülkemizi temsil eden iki takım Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes, TOFAŞ Spor Salonu'nda karşı karşıya geliyor. Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçının canlı skoruna haberimizden ulaşabilirsiniz.

CANLI SKOR

4. PERİYOT OYNANIYOR: Fenerbahçe Beko 49-64 Anadolu Efes

1. PERİYOT SONUCU: Fenerbahçe Beko 14-16 Anadolu Efes

2. PERİYOT SONUCU: Fenerbahçe Beko 27-41 Anadolu Efes

3. PERİYOT SONUCU: Fenerbahçe Beko 49-62 Anadolu Efes

🏀 F.BAHÇE BEKO - ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 17:00'de başlayan Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçı Tivibuspor'dan canlı yayınlanıyor.

FİNAL YOLU NEFES KESTİ

Basketbol erkeklerde Bitci Türkiye Kupası Dörtlü Final karşılaşmaları TOFAŞ Spor Salonu'nda oynandı.

Yarı finalin ilk karşılaşmasında Fenerbahçe Beko ile Galatasaray Nef mücadele etti. Sarı-lacivertli ekip, rakibini 64-49 mağlup ederek ilk finalist oldu.

İkinci yarı final mücadelesinde ise Anadolu Efes ile Darüşşafaka kozlarını paylaştı. Karşılaşmayı Anadolu Efes, 96-71'lik farklı skorla kazanmayı bildi.

Karşılaşmaların ardından Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes finale yükselen takımlar oldu.

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