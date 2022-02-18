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Anadolu Efes - Darüşşafaka basket maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlancak? | Türkiye Kupası

Bitci Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Dörtlü finalde Anadolu Efes ile Darüşşafaka karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati ve kanalı sportseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Anadolu Efes - Darüşşafaka maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlancak?

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 18 Şubat 2022 Cuma 14:36 Güncelleme Tarihi: 18 Şubat 2022 Cuma 14:40
Anadolu Efes - Darüşşafaka basket maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlancak? | Türkiye Kupası

Basketbolseverler heyecanla dev maçı bekliyor. Anadolu Efes ileDarüşşafaka karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Anadolu Efes - Darüşşafaka maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlancak?

ANADOLU EFES - DARÜŞŞAFAKA BASKET MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANCAK?

Anadolu Efes - Darüşşafaka basket maçı 18 Şubat Cuma günü saat 21:00'da Tivibu Spor'da canlı ve şifresiz yayınlanacak. Tivibu abonesi olmayanlar da mücadeleyi takip edebilecek.

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