Anadolu Efes - Darüşşafaka basket maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlancak? | Türkiye Kupası

Basketbolseverler heyecanla dev maçı bekliyor. Anadolu Efes ileDarüşşafaka karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Anadolu Efes - Darüşşafaka maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlancak?

ANADOLU EFES - DARÜŞŞAFAKA BASKET MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANCAK?

Anadolu Efes - Darüşşafaka basket maçı 18 Şubat Cuma günü saat 21:00'da Tivibu Spor'da canlı ve şifresiz yayınlanacak. Tivibu abonesi olmayanlar da mücadeleyi takip edebilecek.

BASKETBOL HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ...