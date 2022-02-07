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Galatasaray Kadın Basketbol Takımı Shante Evans'ı transfer etti

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, ABD'li 1,85 metre boyunda ve 31 yaşındaki Shante Evans'ı transfer etti.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 07 Şubat 2022 Pazartesi 17:11 Güncelleme Tarihi: 07 Şubat 2022 Pazartesi 17:15
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı Shante Evans'ı transfer etti

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu Shante Evans'ı transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre sarı-kırmızılı takım, 1,85 metre boyunda ve 31 yaşındaki oyuncuyla anlaşma sağladı.

Avrupa profesyonel kariyerine 2013'te Bulgaristan'da başlayan Evans, 2013-2014 sezonunda Fransız Pays d'Aix Basket 13'te, 2015-2016 sezonunda Sf. Gheorghe'da forma giydi. 2016-2017 sezonunda Slovenya'nın ZKK Celje takımında Adriyatik Ligi şampiyonluğunu yaşayan Evans, burada oynarken Slovenya vatandaşlığını geçerek 2017 yılında Slovenya Milli Takımı için de görev aldı.

ABD'li oyuncu, 2017-2018 sezonunda İspanyol Uni Girona, 2018-2019 sezonunda da Fransız Villeneuve-d'Ascq takımlarında yer aldı. 2019-2021 yıllarında Polonya Artego Bydgoszcz takımının formasını giyen Evans, son olarak bu sezonun başında İspanya'nın Perfumerias Avenida takımı kadrosuna dahil oldu.

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