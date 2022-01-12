Galatasaray - Bellona Kayseri Basketbol: 58-61 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Bellona Kayseri Basketbol deplasmanda Galatasaray'ı 61-58 yendi.
Salon: Şehit Mustafa Özel
Hakemler: Orhan Çağrı Hekimoğlu, Mehmet Onur Sönmez, İsmail Binbir
Galatasaray: Pelin Derya Bilgiç 3, Davis 19, Sude Yılmaz 4, Steinberga 15, Krajisnik 15, Eda Şahin 2, Miray Balotu, Arifecan Vardar, Gizem Başaran Turan, Berna Şahin
Bellona Kayseri Basketbol: Abdi 8, Dilara Tongar 5, Williams 23, Sventoraite 12, Helin Boybeyi 1, Zeynep Öykü Kalbisağde 2, Slocum 4, Meltem Topaloğlu, Sevgi Tonguç 4, Gizem Tüzün 2
1. Periyot: 19-15
Devre: 36-32
3. Periyot: 50-46