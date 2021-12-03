Pınar Karşıyaka - Galatasaray NEF: 73-67 | MAÇ SONUCU - ÖZET

ING Basketbol Süper Ligi'nde son 3 maçta 2 mağlubiyetle zirvedeki yerini kaybeden Pınar Karşıyaka, evinde Galatasaray NEF'i yenerek çıkışa geçti: 73-67. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda tıklım tıklım dolu tribünler önünde oynanan karşılaşmada Colson 19 sayıyla galibiyete katkı yaptı. Hakemler, maçta tribünlerin kötü ve çirkin tezahüratları nedeniyle 2 kez anons yaptırdı. Bu skorla Karşıyaka 11 maçta 8'inci galibiyetini elde ederken, Galatasaray 7 galibiyette kaldı.



Maçın başında pota altında Karşıyaka'ya üstünlük kuran Galatasaray, 12-5'lik seri yakaladı. Yunus'la oyuna ortak olmaya çalışan ev sahibine dış atışlarla karşılık veren konuk ekip, farkı 9 sayıya kadar çıkardı. İlk periyot 23-17 tamamlandı. İkinci periyotta Taylor'un devreye girmesiyle farkı kapatmaya başlayan Pınar Karşıyaka, devrenin bitimine 3 dakika 38 saniye kala Blackmon'un üçlüğüyle skoru 35-34'e getirip ardından Colson'un serbest atışıyla 35-35 eşitliği yakaladı. Yine Colson'un turnikesiye son 48 saniyeye 37-35 önde giren Karşıyaka, Yunus'un 3 sayılık isabetiyle ilk yarıyı 41-37 önde tamamladı. Karşılıklı basketlerle çekişmeli geçen üçüncü periyot sonunda dördüncü periyot 55-52 Karşıyaka üstünlüğüyle başladı. Dördüncü periyotta son 5 dakikaya girerken Galatasaray, Bost'la skoru 64-63'e getirip farkı 1 sayıya indirse de Taylor, M'Baye ve Colson'la 6 sayılık seri yakalayan Karşıyaka, bitime 3 dakikada 9 saniye kala yeniden 7 sayılık üstünlüğü yakaladı. Son anlarda hata yapmayan ev sahibi, salondan 73-67 galip ayrıldı.