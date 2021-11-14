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Pınar Karşıyaka Beşiktaş : 67-79 | MAÇ SONUCU

ING Basketbol Ligi'nde lider Pınar Karşıyaka sahasında Beşiktaş ile karşılaştı. Mücadele, siyah beyazlıların 79-67 üstünlüğü ile sonuçlandı.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 14 Kasım 2021 Pazar 16:35 Güncelleme Tarihi: 14 Kasım 2021 Pazar 16:35
Pınar Karşıyaka Beşiktaş : 67-79 | MAÇ SONUCU

ING Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Beşiktaş Icrypex, deplasmanda Pınar Karşıyaka'yı 79-67 mağlup etti.

Karşılıklı sayılarla başlayan maçta 6. dakika 12-10 Pınar Karşıyaka üstünlüğüyle geçildi. Lawson ve Whitehead'ın skorer oyunuyla üstünlük kuran konuk ekip, ilk periyodu 26-15 önde tamamladı.

İkinci periyotta da üstünlüğünü devam ettiren Beşiktaş Icrypex, devreyi 37-30 önde kapadı.

Üçüncü periyotta Beşiktaş Icrypex, üstünlüğünü sürdürdü. 26'ncı dakikayı 49-40 önde geçen konuk ekip, son periyoda 8 sayı önde girdi: 52-60.

Final çeyreğinde Pınar Karşıyaka, üst üste bulduğu sayılarla farkı 4 sayıya (62-66) kadar düşürdü. Lawson'un 3 sayılık atışı ile rahatlayan Beşiktaş Icrypex, müsabakadan 79-67 galip ayrıldı.

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