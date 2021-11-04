Son dakika: Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı yeniden Hidayet Türkoğlu seçildi!

Türkiye Basketbol Federasyonu'nun olağan seçimli genel kurulunda Hidayet Türkoğlu yeniden başkan seçildi.



Ankara'da gerçekleştirilen genel kurulda 171 delegeden 108'inin oyunu alan Hidayet Türkoğlu yeniden başkanlığa seçilirken, Harun Erdenay 42, Erman Kunter ise 21 oy aldı.



Divan başkanlığını Mehmet Baykan'ın yaptığı genel kurulda faaliyet, denetim ve mali raporlar ibra edildi.



Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu herkese teşekkür ederek, "Basketbol camiası çok iyi bir camia. Oy veren vermeyen herkes baş tacıdır. Basketbolu en iyi yerlere taşımak için birlikte çalışacağız. Buradan herkese sesleniyorum, önümüzdeki hafta oy veren vermeyen herkesin elini sıkmaya geleceğim. Tekrar teşekkür ederim" dedi.



Hidayet Türkoğlu'nun yönetim listesi şu isimlerden oluştu: Ali Haluk San, Ali Limoncuoğlu, Batur Şulen, Gökhan Dinçer, Hüseyin Beşok, Kemal Dinçer, Mehmet Fatih Öztürk, Mert Çetinkaya, Mustafa Sarımermer, Muzaffer Yıldırım, Ömer Onan, Serap Köz Yücesir, Şirin Karadeniz, Yılmaz Argüden.

Oy dağılımı şu şekilde;

Hidayet Türkoğlu: 108

Harun Erdenay: 42

Erman Kunter: 21

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu seçimi kazanmasının ardından şöyle konuştu;

Bu süreçte iyi yaptığımız şeyler oldu, yapamadıklarımız oldu. Tüm ekibimle birlikte daha iyi çalışacağımıza dair söz veriyorum. İnşallah Türk basketbolunu en güzel yerlere getiririz.

Ben kariyerimde iyi bir takım oyuncusu oldum. Buna devam edeceğim. Oy veren vermeyen herkesin elini sıkmak için sizleri ziyaret edeceğim. Gösterdiğiniz teveccüh için herkese teşekkür ederim.