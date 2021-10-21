Efes ilk peşinde

Bu sezon THY Avrupa Ligi'ne kötü bir başlangıç yapan Anadolu Efes, bugün 5. maçına çıkıyor. İlk 4 karşılaşmadan yenilgiyle ayrılan son şampiyon, Unics Kazan karşısında ilk galibiyetini almayı hedefliyor. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak ve beIN Haber'den yayınlanacak. A.Efes, 18 takımlı ligde 17. sırada yer alırken, 1 galibiyet, 3 yenilgisi bulunan Kazan ise 15.'likte bulunuyor. Avrupa kupalarında 732. maçına çıkacak olan lacivert-beyazlılar, oynadığı 731 maçta 415 galibiyet, 316 yenilgi aldı. Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nde 4 kez karşılaştığı Kazan'a 3 kez üstünlük sağladı.

'KÖTÜ GİDİŞE SON VERME ZAMANI'

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, bugün oynanacak Unics Kazan maçı öncesi iddialı konuştu. Avrupa Ligi'nde sezonun ilk galibiyetini almak istediklerini belirten Ataman, "Sezon başında tam formda olmadığımız için yaşadığımız kayıplara artık son vermeliyiz. Hedefimiz en iyi mücadeleyi verip, kötü gidişe son vermek hedefimiz" diye konuştu.