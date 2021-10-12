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Fenerbahçe ve Galatasaray ikinci maçlarına çıkıyor!

Ülkemizi Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde temsil eden Fenerbahçe ve Galatasaray, ikinci maçlarına 13 Ekim'de çıkacak. Temsilcilerimiz ilk maçlarında birbirleriyle karşılaşmış ve kazanan taraf 89-69'luk skorla Fenerbahçe olmuştu.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ekim 2021 Salı 11:44
Fenerbahçe ve Galatasaray ikinci maçlarına çıkıyor!

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden Galatasaray ile Fenerbahçe Safiport, B Grubu'ndaki ikinci maçlarına 13 Ekim'de çıkacak.

Galatasaray, 2. hafta mücadelesinde Rusya'nın Dinamo Kursk takımına konuk olacak. Kursk Spor Kompleksi'ndeki mücadele saat 18.00'de başlayacak.

Aynı grupta yer alan Fenerbahçe Safiport ise Fransa temsilcisi Basket Landes'i konuk edecek. Metro Enerji Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 19.00'da oynanacak.

Galatasaray ile Fenerbahçe Safiport, grubun ilk maçında karşı karşıya gelirken, müsabakayı sarı-lacivertli ekip 89-69 kazandı

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