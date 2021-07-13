Son dakika spor haberleri | ABD Avusrtalya maçı sonrası Popovich'ten muhabire sert yanıt!

ABD Milli Takım başantrenörü Gregg Popovich, Tokyo Olimpiyatları öncesi Avustralya'ya karşı oynanan hazırlık maçında alınan yenilginin ardından, bir muhabirin söylediği ifadeye tepki gösterdi.

ABD ekibinin Tokyo Olimpiyatları öncesinde hazırlık maçlarında üst üste ikinci yenilgisini alması sonrası, Popovich, ekibin Avustralya ve Nijerya gibi takımlara fark atması gerektiğini öne süren bir muhabire tepki gösterdi:

"Geçen sefer de doğru olmayan şeyleri varsaydığın, aynı türden bir soru sormuştun. Sözümü bitirebilir miyim? Sözümü bitirmeme izin verecek misin, vermeyecek misin?

Geçmişte diğer takımlara fark atmakla ilgili açıklamalar yaptığında, her şeyden önce diğer takımlara saygısızlık yapmıştın. Geçen sefer de seninle aynı şeyden konuşmuştum ama tüm bu turnuvalarda, beş ülkeden dördüne karşı çok yakın skorlu maçlarda oynamıştık.

Yani, iyi takımlar fark yemiyorlar. Dünya Şampiyonaları veya Olimpiyatlar gibi bu turnuvalardan birinde, bazı farklı geçen maçlar olabilir. Ancak genel olarak, kimse iyi takımlara fark atamaz. Yani böyle bir açıklama yaptığında, aslında olup bitenin bu olduğunu varsayıyorsun. Ve bu yanlış."