Son dakika spor haberi: Berkan Durmaz Tofaş'tan ayrıldı!

Altyapıdan yetişen ve beş sezondur Bursa ekibi Tofaş Spor Kulübü'nde oynayan Berkan Durmaz, takımdan ayrıldı. Durmaz, sosyal medya hesabından da bir paylaşım yaptı.

24 yaşındaki Berkan Durmaz mesajında şu ifadelere yer verdi:

Çocuk olarak girdiğim Tofaş Spor Kulübü'nün kapısından basketbola ve hayata dair birçok şeyi öğrenmiş bir birey olarak çıkıyorum. İlk günden beri bana yol gösteren ve beni destekleyen sayın Tolga Öngören'e, altyapıda beraber çalıştığımız ve beni önce A Takım seviyesine sonra da A Milli Takım seviyesine taşıyan ve üzerimde emeği oldukça fazla olan antrenörlerime, iyi bir basketbolcu olmak için bana yol gösteren sayın Orhun Ene ve sayın Hakan Demir ile yıllarca başının etini yediğim sağlık ekibimize, tüm taraftarlarımıza her derdimize koşan, her şeyin en iyisini yapmaya çalışan ve sadece basketbola odaklanmamızı sağlayan büyük TOFAŞ ailesinin her bir ferdine bana kattıkları her şey için çok teşekkür ederim. En içten sevgi ve en derin saygılarımla