Haberler Basketbol Son dakika spor haberi: Anadolu Efes'te Ergin Ataman'dan Micic ve Teodosic açıklaması!

Son dakika spor haberi: Anadolu Efes'te Ergin Ataman'dan Micic ve Teodosic açıklaması!

ING Basketbol Süper Ligi ve THY EuroLeague'de zafere ulaşan Anadolu Efes sezonu çifte kupayla kapattı. Lacivert-beyazlılarda, yıldız basketbolcu Vasilije Micic performansıyla sezona damga vurdu. Micic'in takımdan ayrılması durumunda Anadolu Efes'in Sırp guard, Milos Teodosic'i transfer edeceği iddia edilmişti. Anadolu Efes başantrenörü Ergin Ataman, yaptığı transfer açıklamasında, söz konusu iddiaları yalanladı.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 27 Haziran 2021 Pazar 11:44
Son dakika spor haberi: Anadolu Efes'te Ergin Ataman'dan Micic ve Teodosic açıklaması!

Anadolu Efes'in, Vasilije Micic'in takımdan ayrılması durumunda Milos Teodosic'i kadrosuna katacağı iddia edilmişti. Anadolu Efes başantrenörü Ergin Ataman, yaptığı transfer açıklamasında, söz konusu iddiaları yalanladı. Amaçlarının Micic'i takımda tutmak olduğunu belirten Ataman, "NBA'e gitmezse bizimle kalacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"TEODOSIC GÜNDEMDE DEĞİL"
Öte yandan Ergin Ataman, Teodosic ile ilgili konuştu. İddiaları yalanlayan Ataman, "Teodosic hakkında söylenenler doğru değil. Gündemimizde yok" dedi.

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