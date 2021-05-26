Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe Beko finalde! | Pınar Karşıyaka - Fenerbahçe Beko: 76-78 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

NG Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi 4. maçında Fenerbahçe Beko, konuk olduğu Pınar Karşıyaka'yı 78-76 mağlup ederek seriyi 3-1 yaptı ve finale adını yazdırdı.



ING Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisinin 4. maçında Pınar Karşıyaka, Fenerbahçe Beko'yu konuk etti. Mücadelenin ilk periyodu Pınar Karşıyaka'nın 20-18 üstünlüğüyle geçilirken, devreyi ise konuk ekip 32-39 önde tamamladı. İkinci yarıya hızlı başlayan Fenerbahçe, 3. periyodu 53-61 önde bitirdi. İki takımın da kıyasıya mücadele ettiği son periyotta ise farkı korumayı başaran sarı-lacivertliler mücadeleyi 78-76 kazanarak seriyi 3-1'e taşıyarak finalde Anadolu Efes'in rakibi oldu.

SALON: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka



HAKEMLER: Yener Yılmaz xx, Zafer Yılmaz xx, Ali Şakacı xx



PINAR KARŞIYAKA: Tony Taylor 9 x, Seketoure Henry 23 xx, Raymar Morgan 13 xx, Amath M'Baye 3 x, Metecan Birsen 9 x, Semih Erden 3 x, Onuralp Bitim 10 xx, DJ Kennedy 6 x



FENERBAHÇE BEKO: Danilo Barthel 11 xx, Marko Guduric 4 xx, Melih Mahmutoğlu 21 xxx, Nando De Colo 9 xx, Jan Vesely 5 xx, Tarık Biberovic 4 xx, Kyle O'Quinn 7 xx, Ahmet Düverioğlu 4 x, Ali Muhammed 5 xx, Berkay Candan x, Kenan Sipahi 8 xx



1. PERİYOT: 20-18 (Pınar Karşıyaka lehine)



DEVRE: 32-39 (Fenerbahçe Beko lehine)



3. PERİYOT: 53-61 (Fenerbahçe Beko lehine)