Potada bugün çeyrek final serileri devam ediyor. Türk Telekom, 16.00'da Karşıyaka'yı konuk edecek. Darüşşafaka da 18.15 de Fenerbahçe Beko'yu ağırlayacak. Serilerinde 1-0 önde olan Karşıyaka ve Fenerbahçe bugün de kazanırsa yarı finale yükselecek
Ligde de enfes
Aklının bir ucunda Euroleague Final-Four’u olan lacivert beyazlılar ligde de hata yapmadı. Gaziantep Basketbol’u mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.
Potada bugün çeyrek final serileri devam ediyor. Türk Telekom, 16.00'da Karşıyaka'yı konuk edecek. Darüşşafaka da 18.15 de Fenerbahçe Beko'yu ağırlayacak. Serilerinde 1-0 önde olan Karşıyaka ve Fenerbahçe bugün de kazanırsa yarı finale yükselecek