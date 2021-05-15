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Ligde de enfes

Aklının bir ucunda Euroleague Final-Four’u olan lacivert beyazlılar ligde de hata yapmadı. Gaziantep Basketbol’u mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mayıs 2021 Cumartesi 06:50
Ligde de enfes
Anadolu , çeyrek final serisi ilk maçında Gaziantep'i ağırladı. İlk periyot haricinde konuk ekip Efes'e karşı koyamadı. İlk çeyreği 22-18 önde kapatan İstanbul ekibi 2. periyotta vidaları sıktı. Sadece 12 sayıya izin verirken 23 sayı kaydetti. Devreyi 45-30 önde bitiren Ergin Ataman'ın öğrencileri son çeyreğe 75-53 üstün girerken maçtanda 96-73 galip ayrıldı. Lacivert-beyazlılar seride 1-0 öne geçti. Moerman 20, Micic 19 sayıyla galibiyetin baş mimarları oldular.


Potada bugün çeyrek final serileri devam ediyor. , 16.00'da Karşıyaka'yı konuk edecek. Darüşşafaka da 18.15 de Fenerbahçe Beko'yu ağırlayacak. Serilerinde 1-0 önde olan Karşıyaka ve Fenerbahçe bugün de kazanırsa yarı finale yükselecek
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