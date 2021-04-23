Fenerbahçe Beko CSKA Moskova ile ikinci randevuya çıkacak | Dev kapışma

THY Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe Beko, play-off çeyrek final serisinde bugün ikinci karşılaşmasına çıkacak. Sarı-lacivertliler, ilk mücadeleyi 92-76 kaybettiği CSKA Moskova'ya karşı deplasmanda seriyi eşitlemek için mücadele edecek. BeIN Sports Haber'den yayınlanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Corona virüsü ve sakatlıklar nedeniyle başantrenörü Kokoskov ve 6 oyuncusu eksik ilk karşılaşmaya çıkan Kanarya, bugün de bu isimlerden yoksun olacak. Temsilcimiz, maçı kazanması durumunda 28 Nisan'da İstanbul'da oynanacak 3. karşılaşma öncesi Dörtlü Final yolunda önemli bir avantaj sağlayacak.

İŞTE EKSİKLER

Başantrenör Kokoskov, bugünkü karşılaşmada kenarda olamayacak. Basketbolculardan ise Vesely, Ali Muhammed, Eddie, Ulanovas, Pierre ve Ahmet Düvelioğlu, sahadaki yerini alamayacak.

KOMŞUOĞLU'NDAN HAKEMLERE TEPKİ

Sarı-lacivertli basketbolcularla Rusya'ya giden yönetici Sertaç Komşuoğlu, hakemlere tepki gösterdi. İlk maçta 3 periyot çok iyi mücadele ettiklerini belirten Komşuoğlu, "Çocuklar terlerini sonuna kadar akıttılar, maçı tam kırdık, öyle enteresan müdahaleler yapıldı ki rakip takım maça tekrar ortak edildi. Eğer amaç bir takımın her yıl Final Four'a katılmasıysa, biz bu rakibi eleyemeyiz" sözlerini sarfetti.