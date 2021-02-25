Haberler Basketbol Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe Beko başantrenörü Igor Kokoskov: Anadolu Efes'e büyük saygı duyuyoruz

Son dakika spor haberleri: başantrenörü : 'e büyük saygı duyuyoruz

'nin 26. haftasında yarın 'i konuk edecek 'nın başantrenörü , oyun planlarına sadık kalmalarının önemli olduğunu söyledi.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 25 Şubat 2021 Perşembe 16:28
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe Beko başantrenörü Igor Kokoskov: Anadolu Efes'e büyük saygı duyuyoruz

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda çıktığı son 10 maçı da kazanarak önemli bir seri yakalayan 'da Sırp başantrenör Kokoskov ile ABD'li oyuncu , sarı-lacivertli kulübün internet sitesine açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmaya dair görüşlerini aktaran , "'nde en iyi basketbolu oynayan ekiplerden biriyle karşılaşacağız. , uzun süredir birlikte oynayan ve oyun planlarını parkeye doğru şekilde yansıtabilen bir ekip. Topa yön veren, yaratıcı ve şutör özelliklerine sahip birçok oyuncuları var. Saha içi yerleşimini harika yapıyorlar. Onlara büyük saygı duyuyoruz. Oynadığımız son maça göre neleri değiştirmemiz gerektiğini biliyoruz. Aynı zamanda iki takımda da o tarihten itibaren birçok değişiklik olduğunun bilincindeyiz. Temel konulara dikkat etmeli, bireysel olarak sorumluluk almalı ve oyun planımıza sadık kalmalıyız." ifadelerini kullandı.

Anadolu Efes ile yapacakları maçın önemine dikkati çeken Jarell Eddie ise, "Her iki takım da çok iyi basketbol oynuyor. Bunun bir olduğunun farkındayız. Sıralama açsından da çok önemli bir mücadele. Bu karşılaşmaya final maçı gibi bakacağız. Çünkü maçın öneminin bilincindeyiz." şeklinde konuştu.



Kaynak: AA

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