Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe Beko başantrenörü Igor Kokoskov: Anadolu Efes'e büyük saygı duyuyoruz

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda çıktığı son 10 maçı da kazanarak önemli bir seri yakalayan Fenerbahçe Beko'da Sırp başantrenör Kokoskov ile ABD'li oyuncu Jarell Eddie, sarı-lacivertli kulübün internet sitesine açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmaya dair görüşlerini aktaran Igor Kokoskov, "THY Avrupa Ligi'nde en iyi basketbolu oynayan ekiplerden biriyle karşılaşacağız. Anadolu Efes, uzun süredir birlikte oynayan ve oyun planlarını parkeye doğru şekilde yansıtabilen bir ekip. Topa yön veren, yaratıcı ve şutör özelliklerine sahip birçok oyuncuları var. Saha içi yerleşimini harika yapıyorlar. Onlara büyük saygı duyuyoruz. Oynadığımız son maça göre neleri değiştirmemiz gerektiğini biliyoruz. Aynı zamanda iki takımda da o tarihten itibaren birçok değişiklik olduğunun bilincindeyiz. Temel konulara dikkat etmeli, bireysel olarak sorumluluk almalı ve oyun planımıza sadık kalmalıyız." ifadelerini kullandı.

Anadolu Efes ile yapacakları maçın önemine dikkati çeken Jarell Eddie ise, "Her iki takım da çok iyi basketbol oynuyor. Bunun bir Avrupa Ligi derbisi olduğunun farkındayız. Sıralama açsından da çok önemli bir mücadele. Bu karşılaşmaya final maçı gibi bakacağız. Çünkü maçın öneminin bilincindeyiz." şeklinde konuştu.