İsveç'e geçit yok

İKİNCİ GALİBİYET
İsveç ikinci yarıya dış atışlarda yüksek yüzdeyle başladı ve 24. dakikada 51-46 öne geçti. Türkiye, Alperen ve Şehmus ile sayılar üreterek 3. periyot sonunda 62-57 ile skoru lehine çevirdi. Millliler, Alperen'in basketiyle 37. dakikada farkı 11 sayıya (78-67) çıkardı. Karşılaşmadan ise 88-80 galip ayrılan ay-yıldızlılar, D Grubu'ndaki 2. galibiyetini elde etti.
ALPEREN'DEN DOUBLE DOUBLE
Beşiktaş'ın 2002 doğumlu genç oyuncusu Alperen Şengün, dünkü maça damga vurdu. 18 yaşındaki Alperen, 24 sayı, 12 ribaunt ve 3 asistlik performansıyla double double yaptı. 19 sayıyla oynayan Alperen Şengün ve 14 sayı katkı veren Sertaç da zaferi getiren isimler oldu.
İsveç'e ilk maçta 87-80 yenilen A Milli Takım 8 sayılık galibiyletle ikili averajı lehine çevirirken, yarın gruptan çıkmayı garantilemiş Hırvatistan'ı yenerse finallere gitmeye hak kazanacak. Hırvatistan'ı yenemezsek de aynı gün Hollanda'nın İsveç'i mağlup etmesi bizi finallere taşımaya yetecek.