Haberler Basketbol İsveç'e geçit yok

İsveç'e geçit yok

A Milliler, ’nde İsveç’i 88-80 yenerek gruptaki 2. galibiyetini aldı

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 20 Şubat 2021 Cumartesi 23:23 Güncelleme Tarihi: 21 Şubat 2021 Pazar 06:50
İsveç'e geçit yok
A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA D Grubu 5. maçında İsveç'i 88-80 mağlup etti. İlk çeyreği 18-17 önde geçmeyi başaran , ikinci periyotta da üstün bir oyun ortaya koydu. Türkiye, adam adama savunmayla rakibine izin vermediği periyodun sonunda devreyi 39-35 önde tamamladı.

İKİNCİ GALİBİYET
İsveç ikinci yarıya dış atışlarda yüksek yüzdeyle başladı ve 24. dakikada 51-46 öne geçti. Türkiye, Alperen ve Şehmus ile sayılar üreterek 3. periyot sonunda 62-57 ile skoru lehine çevirdi. Millliler, Alperen'in basketiyle 37. dakikada farkı 11 sayıya (78-67) çıkardı. Karşılaşmadan ise 88-80 galip ayrılan ay-yıldızlılar, D Grubu'ndaki 2. galibiyetini elde etti.

ALPEREN'DEN DOUBLE DOUBLE
Beşiktaş'ın 2002 doğumlu genç oyuncusu , dünkü maça damga vurdu. 18 yaşındaki Alperen, 24 sayı, 12 ribaunt ve 3 asistlik performansıyla double double yaptı. 19 sayıyla oynayan Alperen Şengün ve 14 sayı katkı veren Sertaç da zaferi getiren isimler oldu.

İsveç'e ilk maçta 87-80 yenilen 8 sayılık galibiyletle ikili averajı lehine çevirirken, yarın gruptan çıkmayı garantilemiş Hırvatistan'ı yenerse finallere gitmeye hak kazanacak. Hırvatistan'ı yenemezsek de aynı gün Hollanda'nın İsveç'i mağlup etmesi bizi finallere taşımaya yetecek.

SON DAKİKA