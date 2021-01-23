Zafer Fener'in

THY Avrupa Ligi'nin 21. haftasında Fenerbahçe Beko, kıran kırana geçen mücadele sonrası Rus temsilcisi CSKA Moskova'yı 89-83 mağlup etti. Maça hızlı başlayan Rus ekibi, ilk periyodu 21-15 önde kapattı. İlk yarının son hücumunda Dyshawn Pierre'in üçlüğü ile devreye 38-38 eşitlik ile gidildi. İkinci yarıda sarı-lacivertliler sahaya müthiş bir karakter koydu. De Colo ve Jan Vesely'nin liderliğinde büyük bir mücadele örneği gösteren Kanarya, üçüncü çeyreğini 66-63 geride kapattığı Moskova deplasmanından 89-83 galibiyetle ayrıldı. Vesely 24 sayı, 3 asist ve 6 ribaunt kaydederken, De Colo 22 sayı, 9 asist ve 2 ribaunt ile oynadı. Fenerbahçe Beko, Avrupa Ligi'nde üst üste 6. maçını kazanarak çıkışını sürdürdü ve play-off potasına yaklaştı.



Rusya'daki maçta CSKA'yı yenen F.Bahçe Beko'lu oyuncular, galibiyeti kendilerini desteklemek için tribüne gelen gurbetçi taraftarlarla birlikte kutladı.