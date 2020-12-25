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yeniden Radonjic'e emanet

'ın köklü basketbol kulüplerinden , başantrenörlük görevine Karadağlı Dejan Radonjic'i getirdi. 'nde 5 galibiyet, 11 mağlubiyet ile 17. sırada bulunan Kızılyıldız mts, Ligi'nde ise 9 galibiyet, 1 mağlubiyetle liderliğini sürdürüyor.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 25 Aralık 2020 Cuma 19:46
Kızılyıldız yeniden Radonjic'e emanet

'nde de mücadele eden kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 2013-1017 yıllarında 'da görev yapan Radonjic ile yeniden anlaşma sağlandığı belirtildi.

Radonjic, Adriyatik () Ligi'nde Kızılyıldız mts'nin temsilcisi Igokea ile 27 Aralık Pazar günü deplasmanda oynayacağı karşılamada takımın başında yer alacak.

Karadağlı başantrenör, Kızılyıldız'daki ilk döneminde 326 maçta 239 galibiyet elde ederken, Belgrad ekibi ile 9 kupa kazanmıştı. Radonjic, Kızılyıldız'dan sonra iki sezon ekibi 'i çalıştırdı.

Kızılyıldız, geçen haziran ayında göreve getirilen Sasa Obradovic ile dün yollarını ayırdığını duyurmuştu.

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