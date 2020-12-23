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Limoges-: 70-75 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

FIBA Şampiyonlar Ligi G Grubu 4. maçında , deplasmanda 'nın Limoges ekibini 75-70 yendi. Bu sonuçla temsilcimiz Türk Telekom, 3. galibiyetini alarak liderliğe yükseldi.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 23 Aralık 2020 Çarşamba 22:36
Limoges-Türk Telekom: 70-75 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Beaublanc Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 17-15'lik skorla üstün tamamlayan takım oldu.

İkinci periyotta skor üstünlüğünü ele geçiren Limoges, devre arasına 35-31 önde gitti.

Etkili bir oyun ortaya koyduğu üçüncü çeyreği 54-49 üstün bitiren Türk Telekom, karşılaşmadan da 75-70 galip ayrıldı.

Türk Telekom'da Nick Johnson, 18 sayı, 13 asist, 8 ribauntluk performansıyla galibiyette başrol oynadı. Limoges'da Phil Scrubb'un 18 sayısı mağlubiyeti önleyemedi.

Bu sonuçla Türk Telekom 3. galibiyetini alırken Limoges ise 3. yenilgisini yaşadı.

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