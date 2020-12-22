Nanterre 92 Frutti Extra Bursaspor: 90-91 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Tarihinde ilk kez Avrupa kupalarında mücadele eden Frutti Extra Bursaspor, bu sonuçla ilk galibiyetini aldı.

Maç, karşılıklı sayılarla başladı. Çeyreğin ilk 5 dakikası 5-5 eşitlikle geçilirken, Oğuz Savaş ve Munford'un basketleriyle ritim bulan Frutti Extra Bursaspor, 8. dakikada farkı 5 sayıya (13-18) çıkardı. Periyodun kalan bölümünde üstünlüğünü koruyan Frutti Extra Bursaspor, çeyreği 20-13 önde tamamladı.

İkinci periyodun başında da üstünlüğünü sürdüren Frutti Extra Bursaspor, Munford'un çizgi gerisinden bulduğu sayılarla farkı çift hanelere taşıdı: 19-29. Çeyreğin devamında sert savunmasını sürdüren yeşil-beyazlı ekip, soyunma odasına 46-38 üstün gitti.

İkinci yarıya iyi başlayan taraf, Fransa temsilcisi oldu. Berhanemeskel'in isabetli dış atışıyla farkı 3'e indiren Nanterre 92, Warren'ın üst üste sayılarıyla 49-48 öne geçti. Frutti Extra Bursaspor, bu çeyrekte skor üretmekte zorlanırken, Fransa temsilcisi, son periyoda 57-53 önde girdi.

Final çeyreği büyük çekişmeye sahne oldu. Üstünlüğün sürekli el değiştirdiği bu bölümde Nanterre 92'den Stone'un dış atışlarına Newman ile karşılık veren Frutti Extra Bursaspor, 36. dakikada skoru 72-72'ye getirdi. Son anlarında büyük heyecanın yaşandığı mücadelede yeşil-beyazlı ekip, bitime kısa süre kala Peters'ın attığı basketle skoru 81-81'e getirdi ve maç uzatmaya gitti.

Uzatmada da karşılıklı sayılar görülürken, Frutti Extra Bursaspor salondan 91-90 galip ayrıldı.

Salon: TOFAŞ

Hakemler: Marcin Kowalski (Polonya), Igor Dragojevic (Karadağ), Artem Lavrukhin (Rusya)

Nanterre 92: Berhanemeskel 22, Bouquet 6, Kaba 6, Stone 19, Warren 20, Conklin 8, Fevrier 7, Fortas 2, Eyango-Dingo

Frutti Extra Bursaspor: Jones 3, Peters 17, Newman 15, Can Maxim Mutaf, Kadji 21, Munford 19, Oğuz Savaş 14, Tevfik Akdamar 2

1. Periyot: 13-20

Devre: 38-46

3. Periyot: 57-53

Normal süre: 81-81

Beş faulle çıkan: 42.53 Warren, 43.03 Berhanemeskel (Nanterre 92), 42.45 Can Maxim Mutaf (Frutti Extra Bursaspor)