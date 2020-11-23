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Galatasaraylı basketbolcu 'ın el tarak kemiği kırıldı!

oyuncusu 'ın edildi. Şanssız basketbolcunun en az 2 ay parkelerden uzak kalacağı açıklandı.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 23 Kasım 2020 Pazartesi 18:51
Galatasaraylı basketbolcu Meltem Yıldızhan'ın el tarak kemiği kırıldı!

oyuncusu 'ın edildi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Meltem Yıldızhan, 23 Kasım tarihinde yapılan antrenmanda eline aldığı darbe sonucunda ileri tetkiklerinin yapılması için sponsor hastanemiz Medical Park Bahçelievler'de kontrollerden geçmiştir. Oyuncumuzun yapılan kontrollerinde sağ el tarak kemiğinde kırık tespit edilmiştir. Bu hafta içi operasyonu planlanan oyuncumuzun rehabilitasyon süreci iki ay olarak öngörülmektedir. Oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletir, başarılı bir rehabilitasyon süreci geçirmesini temenni ederiz." ifadeleri yer aldı.

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