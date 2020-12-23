Haberler Basketbol Barcelona'dan Thomas Heurtel'e Real Madrid cezası! Uçağa alınmadı

'dan 'e cezası! Uçağa alınmadı

EuroLeague'in 16. haftasında 'e mağlup olan 'da maç sonu büyük bir kriz yaşandı. Katalan ekibi, teknik heyetten habersiz olarak 'le transfer görüşmesi yapan Fransız oyun kurucusu 'i dönüş uçağına almadı.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 23 Aralık 2020 Çarşamba 12:28
Barcelona'dan Thomas Heurtel'e Real Madrid cezası! Uçağa alınmadı

EuroLeague'in 16. haftasında temsilcimiz 'e 'da 86-79 mağlup olan 'da maçın ardından büyük bir kriz patlak verdi.

Katalan ekibi, yıldız ismi 'i 'ya dönüş uçağına almadı. Tartışılan kararın gerekçesinin Fransız oyun kurucunun kulüpten izinsiz ezeli rakip ile görüşmesi...

BARCELONA'YI MAHKEMEYE VERECEKLER!

Anadolu Efes karşılaşmasını basın tribününden takip eden Heurtel'in menajerlik firması, pandemi sürecinde böyle bir uygulamanın kabul edilemez olduğunu belirterek, Barça'yı mahkemeye vereceklerini söyledi.

Yaşanan olayın ardından basketbol camiası da Barcelona'ya tepki gösterdi. CSKA 'nın yıldızı Mike James, "Seni takımda istemiyoruz. Takımdan ayrılmanı istiyoruz ama sadece bizim söylediğimiz yere gidebilirsin... Burası diktatörlük değil" mesajıyla Heurtel'e destek verdi.

İspanya Oyuncular Birliği de olay hakkında soruşturma başlatacağını açıkladı.

Kariyerinde daha önce 3 sezon Anadolu Efes forması giyen Heurtel, 2017'den beri Barcelona kadrosunda yer alıyor.

BİZE ULAŞIN