Barcelona'dan Thomas Heurtel'e Real Madrid cezası! Uçağa alınmadı

THY EuroLeague'in 16. haftasında temsilcimiz Anadolu Efes'e İstanbul'da 86-79 mağlup olan Barcelona'da maçın ardından büyük bir kriz patlak verdi.

Katalan ekibi, yıldız ismi Thomas Heurtel'i İspanya'ya dönüş uçağına almadı. Tartışılan kararın gerekçesinin Fransız oyun kurucunun kulüpten izinsiz ezeli rakip Real Madrid ile görüşmesi...

BARCELONA'YI MAHKEMEYE VERECEKLER!

Anadolu Efes karşılaşmasını basın tribününden takip eden Heurtel'in menajerlik firması, pandemi sürecinde böyle bir uygulamanın kabul edilemez olduğunu belirterek, Barça'yı mahkemeye vereceklerini söyledi.

Yaşanan olayın ardından basketbol camiası da Barcelona'ya tepki gösterdi. CSKA Moskova'nın yıldızı Mike James, "Seni takımda istemiyoruz. Takımdan ayrılmanı istiyoruz ama sadece bizim söylediğimiz yere gidebilirsin... Burası diktatörlük değil" mesajıyla Heurtel'e destek verdi.

İspanya Oyuncular Birliği de olay hakkında soruşturma başlatacağını açıkladı.

Kariyerinde daha önce 3 sezon Anadolu Efes forması giyen Heurtel, 2017'den beri Barcelona kadrosunda yer alıyor.