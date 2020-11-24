Haberler Beşiktaş ABD'li oyun kurucu Joel Berry Beşiktaş'ta!

'li oyun kurucu Beşiktaş'ta!

, son olarak G Ligi ekiplerinden 'da forma giyen 25 yaşındaki 'li oyun kurucu 'i kadrosuna kattı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Kasım 2020 Salı 17:18
ABD'li oyun kurucu Joel Berry Beşiktaş'ta!

, 'li basketbolcu 'i kadrosuna dahil etti.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre siyah-beyazlı ekip, oyun kurucu Joel Berry ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

Son olarak G Ligi ekiplerinden 'da forma giyen 1,83 metre boyunda ve 25 yaşındaki basketbolcu, 2012'de ABD 17 yaş Altı takımıyla dünya şampiyonluğu sevinci yaşadı. ile 2017'de NCAA şampiyonluğuna ortak olan Berry, 2018-2019 sezonunda NBA ekiplerinden ile sözleşme imzaladı.

Berry daha sonra NBA G Ligi takımlarından South Bay Lakers ile anlaştı. 2019-2020 sezonunda Greensboro Swarm'da forma giyen ABD'li oyuncu, 34 karşılaşmada 8 sayı, 2,1 ribaunt ve 2,1 asist ortalamalarıyla görev aldı.

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