Teşekkürler Cumhurbaşkanım

Corona virüsü tedavi süreci tamamlanan TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu teşekkür mesajı yayımladı. Türkoğlu, şu ifadelere yer verdi: Tedavim sürecinde desteklerini paylaşıp yanımda olan başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere; Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'ya, bakanlarımıza ve basın mensuplarına teşekkür ederim. Dualarını esirgemeyen herkese minnettarım. Herkesi kurallara uymaya davet ediyorum.