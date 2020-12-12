Haberler Basketbol Teşekkürler Cumhurbaşkanım

Teşekkürler

Corona virüsü tedavi süreci tamamlanan Başkanı teşekkür mesajı yayımladı.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 11 Aralık 2020 Cuma 22:43 Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2020 Cumartesi 06:50
Teşekkürler Cumhurbaşkanım

Corona virüsü tedavi süreci tamamlanan Başkanı teşekkür mesajı yayımladı. Türkoğlu, şu ifadelere yer verdi: Tedavim sürecinde desteklerini paylaşıp yanımda olan başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere; Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'ya, bakanlarımıza ve basın mensuplarına teşekkür ederim. Dualarını esirgemeyen herkese minnettarım. Herkesi kurallara uymaya davet ediyorum.

BİZE ULAŞIN