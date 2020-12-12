Corona virüsü tedavi süreci tamamlanan TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu teşekkür mesajı yayımladı. Türkoğlu, şu ifadelere yer verdi: Tedavim sürecinde desteklerini paylaşıp yanımda olan başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere; Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'ya, bakanlarımıza ve basın mensuplarına teşekkür ederim. Dualarını esirgemeyen herkese minnettarım. Herkesi kurallara uymaya davet ediyorum.
Teşekkürler Cumhurbaşkanım
Corona virüsü tedavi süreci tamamlanan TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu teşekkür mesajı yayımladı.
Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 11 Aralık 2020 Cuma 22:43 Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2020 Cumartesi 06:50