Haberler Basketbol ING Basketbol Süper Ligi'nde 10. hafta karşılaşmaları başlıyor!

'nde 10. hafta karşılaşmaları başlıyor!

, 1 Kasım Salı günü oynanacak olan karşılaşmalarla 10. haftanın perdesini açacak. Yeni haftanın maç programı belli oldu. Hangi maç, hangi saatte? İşte ayrıntılar...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 30 Kasım 2020 Pazartesi 10:50 Güncelleme Tarihi: 30 Kasım 2020 Pazartesi 12:00
ING Basketbol Süper Ligi'nde 10. hafta karşılaşmaları başlıyor!

'nin 10. hafta mücadelesi 1 Kasım Salı günü oynanacak maçlarla başlayacak.

LİGDE 10. HAFTANIN PROGRAMI ŞÖYLE:

1 Kasım Salı:

18.00 Aliağa Petkimspor-Empera Halı Gaziantep Basketbol (ENKA)

20.15 Büyükçekmece Basketbol- ()

20.15 - (Sinan Erdem)

2 Aralık Çarşamba:

18.00 -OGM Ormanspor (Ankara)

18.00 TOFAŞ-Lokman Hekim Fethiye Belediyespor (TOFAŞ)

18.00 HDI Sigorta Afyon Belediyespor-Frutti Extra (Prof. Dr. )

20.15 Bahçeşehir Koleji- (BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi)

20.15 Tekfen-Beşiktaş (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)

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