Haberler Basketbol Alex Tyus Galatasaray'dan Real Madrid'e transfer oldu

Alex Tyus 'dan 'e oldu

Erkek Basketbol Takımı, Alex Tyus'ın 'e olduğunu açıkladı.Galatasaray Kulübü'nden transfere ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "2020-2021 sezonunun Kasım ayında takımımıza katılan Alex Tyus'ın Real Madrid kulübüne transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 29 Aralık 2020 Salı 22:36
Alex Tyus Galatasaray'dan Real Madrid'e transfer oldu

, 32 yaşındaki basketbolcu Alex Tyus'ın 'e olduğunu duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasında "2020-2021 sezonunun Kasım ayında takımımıza katılan Alexander Trent Tyus'ın Real Madrid kulübüne transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Kulübümüz oyuncunun transferinden bonservis geliri elde etmiştir. Alex Tyus'a kulübümüze verdiği hizmet ve sezonun forma giydiği kısmında verdiği katkılar için teşekkür eder, yeni kulübünde başarılar dileriz." ifadeleri yer aldı.

Geçtiğimiz ay ikinci kez Galatasaray'a dönen Alex Tyus, , ve gibi takımlarda da oynamıştı.


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