Alex Tyus Galatasaray'dan Real Madrid'e transfer oldu

Galatasaray, 32 yaşındaki basketbolcu Alex Tyus'ın Real Madrid'e transfer olduğunu duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasında "2020-2021 sezonunun Kasım ayında takımımıza katılan Alexander Trent Tyus'ın Real Madrid kulübüne transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Kulübümüz oyuncunun transferinden bonservis geliri elde etmiştir. Alex Tyus'a kulübümüze verdiği hizmet ve sezonun forma giydiği kısmında verdiği katkılar için teşekkür eder, yeni kulübünde başarılar dileriz." ifadeleri yer aldı.

Geçtiğimiz ay ikinci kez Galatasaray'a dönen Alex Tyus, Maccabi Tel Aviv, Anadolu Efes ve Unics Kazan gibi takımlarda da oynamıştı.



