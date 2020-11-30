Haberler Basketbol Pınar Karşıyaka Anadolu Efes'e konuk olacak

'e konuk olacak

'nde , deplasmanda 'e konuk olacak. 'nda gerçekleşecek olan karşılaşma saat 20.15'te başlayacak.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 30 Kasım 2020 Pazartesi 11:31 Güncelleme Tarihi: 30 Kasım 2020 Pazartesi 12:00
Pınar Karşıyaka Anadolu Efes'e konuk olacak

'nde milli maçlar için sezona verilen aradan sonra zorlu seriye başlayacak , ilk olarak 1 Kasım Salı günü 'e konuk olacak.

'ndaki karşılaşma saat 20.15'te başlayacak. Ligde Anadolu Efes bu sezon çıktığı 8 maçı da kazanırken Karşıyaka 7 maçta 5 galibiyet, 2 mağlubiyet aldı.

Yeşil-kırmızılı ekip bu maçın ardından 4 Aralık Cuma günü erteleme sınavında Bahçeşehir Koleji'ni ağırlayıp, 6 Aralık Pazar günü Frutti Extra deplasmanına çıkacak. Kaf-Kaf, 8 Aralık Salı günü ise FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Bamberg'e konuk olacak.

Karşıyaka'da A 'ın Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu maçlarında forma giyen Metecan Birsen ve elemelerde Fransa Milli Takımı formasını terleten M'Baye de takıma dönecek.

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