Luke MVP oldu

THY Euroleague'de 11. hafta maçlarının en değerli oyuncusu (MVP) ALBA Berlin'in ABD'li basketbolcusu Luke Sikma oldu.
Basketbol HaberleriGiriş Tarihi: 28 Kasım 2020 Cumartesi 22:53Güncelleme Tarihi: 29 Kasım 2020 Pazar 06:50
THY Euroleague'de 11. hafta maçlarının en değerli oyuncusu (MVP) ALBA Berlin'in ABD'li basketbolcusu Luke Sikma oldu. Sikma, takımının Khimki'yi 100-80 yendiği maçta 32 verimlilik puanıyla oynayadı. 20 sayı, 9 ribaunt, 5 asist, 3 top çalmayla oynayan power forvet oyuncusu ikinci kez bu unvana layık görüldü.