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Basketbol 'ı konuk edecek!

Basketbol Takımı, 2020-2021 sezonunun ilk Şampiyonlar Ligi maçına 'de çıkacak. G Grubu'nda ekibi 'ı sahasında ağırlayacak olan Mavi Kaplanlar'ın maçı 20.30'da başlayacak.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ekim 2020 Pazartesi 11:14 Güncelleme Tarihi: 26 Ekim 2020 Pazartesi 11:34
Türk Telekom Basketbol Hapoel Bank Yahav'ı konuk edecek!

Basketbol Takımı, Şampiyonlar Ligi'nde 2020-2021 sezonundaki ilk maçında G Grubu'nda ekibi 'ı konuk edecek.

saat 20.30'da başlayacak karşılaşma, Ankara Spor Salonu'nda oynanacak.

Yeni tip corona virüsü salgını nedeniyle mart ayında durdurulan FIBA Şampiyonlar Ligi'nde 2019-2020 sezonunun 8'li final organizasyonuna katılan Türk Telekom, 30 Eylül'deki maçta Fransız ekibi DJA Dijon'a kaybetmişti.

Daha sonra ING Basketbol Süper Ligi'yle yeni sezona giriş yapan mavi-beyazlılar, iyi bir performans ortaya koydu. Oynadığı 5 maçta 4 galibiyet elde eden Türk Telekom, 2020-2021'in ilk Avrupa maçına da sahasında çıkacak.

Türk Telekom, G Grubu'nda 'ten Igokea ve 'dan Limoges takımlarıyla da mücadele edecek.

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