Türk Telekom Basketbol Hapoel Bank Yahav'ı konuk edecek!

Türk Telekom Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde 2020-2021 sezonundaki ilk maçında G Grubu'nda İsrail ekibi Hapoel Bank Yahav'ı konuk edecek.

27 Ekim saat 20.30'da başlayacak karşılaşma, Ankara Spor Salonu'nda oynanacak.

Yeni tip corona virüsü salgını nedeniyle mart ayında durdurulan FIBA Şampiyonlar Ligi'nde 2019-2020 sezonunun 8'li final organizasyonuna katılan Türk Telekom, 30 Eylül'deki maçta Fransız ekibi DJA Dijon'a kaybetmişti.

Daha sonra ING Basketbol Süper Ligi'yle yeni sezona giriş yapan mavi-beyazlılar, iyi bir performans ortaya koydu. Oynadığı 5 maçta 4 galibiyet elde eden Türk Telekom, 2020-2021'in ilk Avrupa maçına da sahasında çıkacak.

Türk Telekom, G Grubu'nda Bosna Hersek'ten Igokea ve Fransa'dan Limoges takımlarıyla da mücadele edecek.