4x4’lük Fener

Euroleague'deki son iki maçından yenilgi ile ayrılan F.Bahçe Beko, ligde hayat buldu. İlk 3 maçında rakiplerine şans tanımayan sarı-lacivertlilerin son kurbanı G.Antep oldu. 4'te 4 ile yoluna devam eden Kokoskov'un öğrencileri, A.Efes ile aynı galibiyet sayısıyla zirve yarışını sürdürdü. Müsabakaya etkili başlayan Fenerbahçe, ilk çeyrekten 12 sayılık bir farkla 24-12 üstün ayrıldı. İkinci periyotta iki takım savunmada işi sıkı tutarken, F.Bahçe devreye 41-28 önde girdi.

SON ÇEYREK BİTMEDİ!

Karşılaşmanın ikinci yarısında her iki takım da sayı üretmekte zorlandı. Fenerbahçe 3. çeyrekte toplam 12, Gaziantep ise 6 sayı buldu. Son periyoda 53-34 üstünlükle başlayan sarı-lacivertliler, rakibine karşı savunmada etkisiz kaldı. Son saniyesine kadar büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmanın bu bölümünde Gaziantep 25-12'lik üstünlük sağladı. Ancak Fenerbahçe Beko, salondan 65-59'luk galibiyetle ayrılmayı başardı.

POTANIN KRALİÇELERİ GALİP: 79-55

Kadınlar Basketbol Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe Öznur Kablo, ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor'u 79-55 mağlup etti. Fener, ligdeki dördünçü maçını da kazandı. Günün diğer mücadelesinde Botaş, deplasmanda İzmit BŞB'yi 72-57 yendi.