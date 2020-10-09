Haberler Basketbol Aliağa Petkimspor'da corona virüsü vakası

'da corona virüsü vakası

'nin 3. haftasında ile karşılaşacak olan 'da 1 oyuncunun corona virüsü testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ekim 2020 Cuma 15:03 Güncelleme Tarihi: 09 Ekim 2020 Cuma 15:41
Aliağa Petkimspor'da corona virüsü vakası

'dan yapılan açıklamada, dün uygulanan testlerin ardından bir oyuncunun corona virüs testinin pozitif sonuçlandığı, herhangi bir semptomu bulunmayan basketbolcunun izolasyon ve tedavi sürecinin başladığı kaydedildi.

Aliağa Petkimspor, ligin 3. haftasında yarın saat 17.30'da Karşıyaka Spor Salonu'nda ile mücadele edecek.

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