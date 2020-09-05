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05 Eylül 2020, Cumartesi
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'ndan Başkan Erdoğan'a kitap takdimi

Hidayet Türkoğlu'ndan Başkan Erdoğan'a kitap takdimi

görevini yürüten , Başkan Erdoğan'a "'nin " ve "Türkiye Tarihi" kitaplarını takdim etti.

TBF'den yapılan açıklamada, görevini de yürüten Türkoğlu'nun Vahdettin Köşkü'nde bir araya geldiği Başkan Erdoğan'a tarihinde yaşananları belge, kaynak ve referanslara dayalı olarak basketbolseverler ile araştırmacıların kullanımına sunan "Türkiye'nin " ve "Türkiye Basketbol Tarihi" kitaplarını takdim ettiği belirtildi.

  1. 06.09.2020
  2. Güncelleme: 06.09.2020 01:40
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