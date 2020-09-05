Hidayet Türkoğlu'ndan Başkan Erdoğan'a kitap takdimi
Cumhurbaşkanı Spordan Sorumlu Başdanışmanı görevini yürüten Hidayet Türkoğlu, Başkan Erdoğan'a "Türkiye'nin Basketbol Aşkı" ve "Türkiye Basketbol Tarihi" kitaplarını takdim etti.
TBF'den yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Spordan Sorumlu Başdanışmanı görevini de yürüten Türkoğlu'nun Vahdettin Köşkü'nde bir araya geldiği Başkan Erdoğan'a Türkiye basketbol tarihinde yaşananları belge, kaynak ve referanslara dayalı olarak basketbolseverler ile araştırmacıların kullanımına sunan "Türkiye'nin Basketbol Aşkı" ve "Türkiye Basketbol Tarihi" kitaplarını takdim ettiği belirtildi.
- 06.09.2020
- Güncelleme: 06.09.2020 01:40
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