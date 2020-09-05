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05 Eylül 2020, Cumartesi
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Başkan şampiyonları kabul etti!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan şampiyonları kabul etti!

Başkan , finalde karşılaşılan 'ı mağlup ederek Avrupa şampiyonu olan Altı Genç Kız 'nı kabul etti. İşte detaylar...

Başkan , ve Hırvatistan'ın ev sahipliğinde düzenlenen Altı Genç Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda finalde 'ı mağlup ederek şampiyon olan 19 Yaş Altı Kız Voleybol 'nı Vahdettin Köşkü'nde kabul etti. Kabulde; Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Üstündağ, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı , teknik heyet ve voleybolcular yer aldı.

  1. 05.09.2020
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