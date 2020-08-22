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22 Ağustos 2020, Cumartesi
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Fisktür hafta başında

Fisktür hafta başında

  ve 'nde fikstür çekimi pazartesi günü yapılacak.

ve 'nde fikstür çekimi pazartesi günü yapılacak. Yapılan açıklamaya göre, Sinan Erdem' de saat 13.30'da gerçekleştirilecek kura çekimiyle fikstür belli olacak.
  1. 22.8.2020
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