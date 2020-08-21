TEKSÜT Bandırma ING Basketbol Süper Ligi'nden çekildi
ING Basketbol Süper Ligi takımlarından Teksüt Bandırma yaptığı açıklama ile ligden çekildiğini duyurdu. Ligden çekilmenin nedeni olarak kulübün yaşadığı mali zorluklar gösterildi.
ING Basketbol Süper Ligi takımlarından Teksüt Bandırma, ligden çekildiğini duyurdu.Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, çekilmenin gerekçesinin ekonomik nedenler olduğu bildirildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi "Aylardan beri ekonomik zorluklarla boğuşuyoruz. Bu yüzden ING Basketbol Ligi'nden çekilme kararı aldık. Tabii ki 25 yılı aşkın bir süredir tertemiz bir geçmişi bulunan kulübümüzü ligden çekmemiz nedeniyle yüreğimiz kan ağlıyor ama yapacak bir şey yok. Ancak kulübümüzü kapatmıyoruz. Kulüp olarak faaliyetimiz sürecek."
- 21.08.2020
- Karagümrük'ten Galatasaray'a Ezequiel Schelotto çalımı!
- Son dakika altın haberleri: Gram altın, çeyrek alın, yarım altın ve tam altın ne kadar? 21 Ağustos 2020 güncel altın fiyatları...
- 21 Ağustos 2020 gram altın kaç lira? (TL) 21 Ağustos gram altın fiyatı ne? Altın fiyatları...
- Babası konuştu! İşte Cenk Özkacar'ın hedefindeki lig
- Gençlerbirliği Tyler Boyd'un peşinde!
- UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! Beşiktaş, Trabzonspor, Fenerbahçe ve Galatasaray...
- Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Vedat Muriqi yerine dünya yıldızı! Sözleşme 2+1 yıl...
- Beşiktaş'ın gündemindeki Papiss Cisse konuştu! "Görüşme..."
- Emre Belözoğlu yönetimi ikna etti! Heyecanla beklenen transfer...
- Fenerbahçe'nin yeni transferi için flaş sözler! "Asla bir kurtarıcı olmaz"
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
TEKSÜT Bandırma ING Basketbol Süper Ligi'nden çekildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.