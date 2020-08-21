TEKSÜT Bandırma ING Basketbol Süper Ligi'nden çekildi - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç
21 Ağustos 2020, Cuma
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Haberler Basketbol O kulüp resmen ligden çekildi! İşte nedeni...

TEKSÜT Bandırma 'nden çekildi

TEKSÜT Bandırma ING Basketbol Süper Ligi'nden çekildi

takımlarından Teksüt Bandırma yaptığı açıklama ile ligden çekildiğini duyurdu. Ligden çekilmenin nedeni olarak kulübün yaşadığı mali zorluklar gösterildi.

takımlarından Teksüt Bandırma, ligden çekildiğini duyurdu.Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, çekilmenin gerekçesinin ekonomik nedenler olduğu bildirildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi "Aylardan beri ekonomik zorluklarla boğuşuyoruz. Bu yüzden ING 'nden çekilme kararı aldık. Tabii ki 25 yılı aşkın bir süredir tertemiz bir geçmişi bulunan kulübümüzü ligden çekmemiz nedeniyle yüreğimiz kan ağlıyor ama yapacak bir şey yok. Ancak kulübümüzü kapatmıyoruz. Kulüp olarak faaliyetimiz sürecek."

  1. 21.08.2020
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