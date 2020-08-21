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21 Ağustos 2020, Cuma
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Ağva Karşıyaka’da

Ağva Karşıyaka’da

ekiplerinden , Tekfen'den 'yı kadrosuna dahil etti.

ekiplerinden , Tekfen'den 'yı kadrosuna dahil etti. Pınar Karşıyaka'dan yapılan açıklamada, doğumlu 24 yaşındaki Mahir Ağva ile bir yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.
  1. 21.8.2020
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