Michael Telekom’da - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç
16 Temmuz 2020, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Basketbol Michael Telekom’da

Michael Telekom’da

Michael Telekom’da

Erkek Basketbol Takımı, Nijeryalı oyuncu Michael Eric'i kadrosuna kattı.

Erkek Basketbol Takımı, Nijeryalı oyuncu Michael Eric'i kadrosuna kattı. 'da sezonu tamamlayan Baskonia'da forma giyen 32 yaşındaki pivotla anlaşmaya varıldığı belirtildi. Daha önce Daçka'da oynamıştı.

  1. 16.7.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Michael Telekom’da haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA