2020 basketbol kuralları yayımlandı!
Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), 2020 basketbol kurallarını yayımladı. FIBA Merkez Kurulu'nun onayladığı değişikliklerin 1 Ekim'de yürürlüğe gireceği ifade edildi.
Kurallardaki temel değişikliklerin, "Oyuncu silindirinin tanımı, çift faulün tanımı, hızlı hücumlarda sportmenlik dışı faulün tanımı, masa görevlilerinin görevlerinin tanımı (sayı tabelası ve zamanlayıcı), anında tekrar oynatma sistemi kullanım ve raporlama protokolü, FIBA onaylı basketbol ekipmanının özellikleri" konularında olduğu belirtildi.
Değişikliklerle ilgili detaylı bilgiye FIBA'nın internet sitesinden ulaşılabiliyor.
"KALİTEYİ YÜKSELTMEK İÇİN TASARLANDI"
Açıklamada, FIBA Teknik Komisyonu Başkanı Patrick Hunt'ın, "FIBA Merkez Kurulu tarafından onaylanan bu kural değişiklikleri basketbolun standardını ve kalitesini yükseltmek için tasarlandı. Önerileri incelemeleri için teknik komisyona sunmadan önceki süreçte; FIBA Oyuncu Komisyonu, Dünya Basketbol Antrenörleri Birliği (WABC), FIBA Müsabakalar Komisyonu ve Kurallar Danışma Grubu (RAG) arasındaki çok olumlu ve yapıcı iş birliğine teşekkür ediyoruz" görüşlerine de yer verildi.
- 26.06.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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