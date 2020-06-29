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29 Haziran 2020, Pazartesi
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yuvada kaldı

Chris Jones yuvada kaldı

, ile yeniden 1 yıllık anlaştı. 'li yıldız, geçen sezon 34.57 dakika ortalamayla; 15.14 sayı, 3.14 ribaunt ve 6.95 asistle oynadı. Yeşil-beyazlılar, 'ta mücadele edecek.

, ile yeniden 1 yıllık anlaştı. 'li yıldız, geçen sezon 34.57 dakika ortalamayla; 15.14 sayı, 3.14 ribaunt ve 6.95 asistle oynadı. Yeşil-beyazlılar, 'ta mücadele edecek.

  1. 29.6.2020
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