Moreau için mesaj
Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, yaşamını yitiren Eski FIBA Başkanı Abdoulaye Seye Moreau için başsağlığı mesajı yayımladı.
- 30.6.2020
- Emre Bol: Sergen Yalçın'ın Fenerbahçe'de çalışmasını isterim
- Evren Turhan: Pandemi olmasaydı Galatasaray şampiyon olurdu
- Emre Bol: Fatih Terim yanındaki yardımcı hocaların parlamasını istemiyor
- Emre Bol: Max Kruse'nin Fenerbahçe'ye yaptığı hainliktir
- Zeki Uzundurukan: Hakemler Trabzonspor'un yarış dışına itilmesi için her şeyi yaptı
- Galatasaray'dan Giuliano bombası! Yılın takası gerçekleşiyor
- Haris Hajradinovic: Beşiktaş'ta oynamak istiyorum
- Ozan Tufan'ın kaslarını görenler şaşırdı! İşte o görüntü
- Fenerbahçe'de flaş Rui Vitoria gelişmesi! Gelecek sezon...
- Son dakika Fenerbahçe haberleri: Ters köşe! Tüm bildiklerinizi unutun... Emre Belözoğlu ve karar
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Moreau için mesaj haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.