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30 Haziran 2020, Salı
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Moreau için mesaj

Moreau için mesaj

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı , yaşamını yitiren Eski Başkanı için başsağlığı mesajı yayımladı.

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı , yaşamını yitiren Eski Başkanı için başsağlığı mesajı yayımladı. Türkoğlu, "Olağanüstü kişiliği ile basketbol için yaptığı hizmetler saygı ve özlemle anılacaktır" ifadelerini kullandı.
  1. 30.6.2020
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